Corona-Klage Ischgl: VSV will Verzicht auf Verjährung, sonst Sammelklage

Innsbruck/Wien/Ischgl – In der Corona-Dauercausa Ischgl hat sich am Donnerstag einmal mehr der Verbraucherschutzverein (VSV) zu Wort gemeldet. Dessen Obmann Peter Kolba forderte die Finanzprokuratur als Vertreterin der Republik Österreich und den Tiroler LH Anton Mattle (ÖVP) auf, bis zum 28. Februar einen Verjährungsverzicht für die Ansprüche von in dem Wintersportort offenbar Infizierten abzugeben. Ansonsten werde man eine Sammelklage gegen die Republik Österreich und das Land Tirol einbringen.

Der VSV vertrete die Interessen von weiteren 117 Urlaubern, die sich ab dem 5. März 2020 in Ischgl mit Covid infiziert und "zum Teil schwere Folgen zu erleiden hatten", erklärte Kolba in einer Aussendung. Diese Ansprüche würden mit 5. März diesen Jahres verjähren. Es seien jedenfalls weitere Ansprüche in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro geltend gemacht worden. Mit dem Verzicht auf die Einrede der Verjährung könnten weitere "weitwendige Verfahren" vermieden und die Rechtsfragen in Musterverfahren ausjudiziert werden, argumentierte Kolba und ergänzte: "Es ist schade, dass massiv Geschädigte Jahre warten müssen, um Schadenersatz durchzusetzen, aber wir haben einen langen Atem."