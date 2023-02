Designmarkt, Poetry Slam und viele Konzerte: Das ist am Wochenende los in Tirol

Jetzt ist Schluss mit lustig, der Fasching ist begraben. Fad wird es deshalb aber noch lange nicht: Am letzten Februar-Wochenende stehen in Tirol in erster Linie haufenweise Konzerte am Programm, die Bandbreite reicht dabei von melancholisch bis spaßig. Zudem wird geshoppt, gelesen und geslammt. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (24. Februar)

🎤 ➤ Bäckerei Poetry Slam: Das Wettlesen um die Gunst des Publikums geht in die nächste Runde. Alle Teilnehmenden haben fünf Minuten Zeit, eigene Texte zu präsentieren – der Applaus des Publikums entscheidet, wer in die Finalrunde kommt. Der Verein feld:schafft serviert zum Aufwärmen ab 18 Uhr Chili sin Carne, der Slam beginnt um 19 Uhr. Tickets (ab 8€) gibt's HIER.





in der Bäckerei wird wieder um die Wette gedichtet. © Veranstalter

🎙️ ➤ Denise Beiler und Mark A. Maier in Achenkirch: Ein Leseabend mit Musik und Vernissage erwartet das Publikum ab 20 Uhr im Alten Widum in Achenkirch. Das Künstler-Ehepaar Denise Beiler (bekannt aus The Voice of Germany) und Mark A. Maier bietet einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen – von Literatur über Musik bis Malerei. Abendkasse 15€/10€ erm.

🎙️ ➤ Shanti Powa im Treibhaus: Die elfköpfige Formation aus Südtirol hat sich längst über die Grenzen ihrer Heimat hinaus einen Namen gemacht. Das Treibhaus-Publikum erwartet ab 21 Uhr ein heißer Mix aus Reggae, Funk, Dub, Dancehall, Hip-Hop und Ska, der wohl niemanden still stehen lässt. Der Eintritt ist frei, Platzkarten können HIER reserviert werden.

📽️ Video | Shanti Powa feat. CW Jones – Never Let Go

📽️ Video | Shanti Powa feat. CW Jones – Never Let Go

✂️ ➤ Repaircafé & Kleidertauschparty in Innsbruck: Aussortierte Kleidung, defekte Toaster, aufgerissene Hosen und kaputte Spielsachen bekommen im Stadtteiltreff Wilten eine zweite Chance: Expert:innen unterstützen bei der Reparatur kaputter Gegenstände, parallel kann bei der Kleidertauschparty nicht mehr getragene Kleidung gegen neue Stücke getauscht werden. Von 15 bis 19 Uhr, Kleiderannahme ab 13 Uhr.

📖 ➤ Vorlesezeit in der Stadtbibliothek: „Guten Morgen, schöner Tag!“ begleitet ein Kind durch einen ganz normalen Tag, der dennoch voller Wunder steckt und zahlreiche Anlässe zum Spielen, Zählen und Fantasieren bietet. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Elisabeth Steinkellner liest aus ihrem Buch und bezieht die Kinder mit Tanz und Liedern ein. Ab 15 Uhr für Kinder von 3 bis 5 und ihre Begleitpersonen. Der Eintritt ist frei, es gibt begrenzt Plätze. Platzreservierung empfohlen: +43 512 5360 5700.

🎙️ ➤ Christoph & Lollo in Hall: Mittlerweile zu anerkannten Kabarettisten gereift, kehren Christoph & Lollo zurück zu ihren Wurzeln. Auf ihrer Tournee zur Skisprungsaison 2022/23 singen die beiden ausschließlich ihre legendären Skispringerlieder, über die Toni Innauer einst sagte: „Ich hoffe, dass die Sportler diese Platte nie hören“. Um 20 Uhr im Kulturlabor Stromboli, Tickets (ab 15€) gibt es HIER.

© Schreibmüller

🎻 ➤ Matthew Halls & TSOI im Haus der Musik: Der britische Maestro Matthew Halls musiziert mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und der jungen, preisgekrönten Sopranistin Jaia Nurit Niborski glanzvolle Meisterstücke des europäischen Barock. Beginn ist um 20 Uhr, Karten (ab 25€) gibt es HIER.

🎙️ ➤ The Komets im Montagu Bed & Beers: Minimalistischer Sound und gefühlvoller Harmoniegesang: Damit erobern The Komets aus Regensburg die Herzen und Ohren der Indie-Pop/Folk-Szene. Das Publikum erwartet Indie-Pop/Folk mit Einflüssen aus den Genres Soul, Jazz und Pop mit Hang zur Melancholie. Um 21.30 Uhr im Montagu Bed & Beers in Innsbruck, der Eintritt kostet 5-7€.

📽️ Video | The Komets & Fritz Fisherman – Dead End Street

📽️ Video | The Komets & Fritz Fisherman – Dead End Street

📅 FREITAG & SAMSTAG (24. & 25. Februar)

🎙️ ➤ Bluatschink-Premiere im Treibhaus: Einen kabarettistischen Touch hatten die Auftritte von Bluatschink schon immer. Nun macht das Lechtaler Ehepaar Margit und Toni Knittel offiziell Musikkabarett. Das Programm mit dem Titel „Der Schöne und das Biest“ feiert an diesem Wochenende im Innsbrucker Treibhaus Premiere. Am Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr, Tickets (VVK 20€) gibt es HIER.

📅 FREITAG bis SONNTAG (24. bis 26. Februar)

🖼️ ➤ Ausstellung von Tiroler Künstler:innen in Reutte: In Kooperation mit dem Galerieverein Reutte präsentiert Reinhold Schrettl vom 24. bis 26. Februar von 15 bis 19 Uhr in der Zeiller Galerie Bilder von Tiroler Künstler:innen. Neben Werken von Rolf Aschenbrenner und Leo Lechenbauer sind auch Kunstwerke von Sylvia Natterer, Joseph Anton Koch u. a. zu sehen.

⛷️ ➤ Freeski World Rookie Fest auf der Seegrube: Die fünfte Auflage des Freeski World Rookie Fests lockt die nächste Freeskier-Generation auf die Seegrube. Im Nordkette Skyline Park wird um die Wette getrickst werden, geht es doch neben den Tickets für das World Rookie Tour Finale am Ende der Saison auch um die Titel des österreichischen Juniorenmeisters und der Juniorenmeisterin.

📅 SAMSTAG (25. Februar)

🎙️ ➤ Jo Strauss Trio in Kufstein: Musik und Kabarett vom Gewinner des Scharfrichterbeils und des Kufsteiner Salzfassls und seinem Trio gibt es ab 19.30 Uhr in der Arche Noe zu hören. In seinen Liedern beleuchtet Jo Strauss die Abgründe der menschlichen Psyche und erzählt Geschichten von gescheiterten Existenzen, Strizzis und mordlüsternen Kommissaren. Restkarten (VVK 25€) gibt es HIER.

© Veranstalter

🎬 ➤ Porn & Jazz in der Bäckerei: Die Bäckerei-Eventreihe für ein aufgeschlossenes Publikum geht in die vierte Runde: Alternative Porn und Erotic-Movies abseits des gängigen, heteronormativen Mainstreams treffen auf hemmungslosen Jazz. Positive Sexualität, Politik, Gender Issues, Feminismus und Consent stehen im Mittelpunkt der Filmauswahl. Die Filme werden von verschiedenen Formationen aus der jungen Innsbrucker Jazz-Szene untermalt oder umrahmt. Beginn: 20 Uhr, Infos & Tickets (ab 8€) gibt's HIER.

🎻 ➤ Katrin und Werner Unterlercher in Wörgl: Katrin und Werner Unterlercher, bekannt vom Herbert Pixner Projekt, interpretieren neue Melodien und einen Hauch alte Volksmusik mit Harfe, Bass und Gesang. Das Duo gastiert um 20 Uhr im Komma Wörgl, Karten (VVK 23€) können unter kultur@nischenklaenge.at reserviert werden.

📽️ Video | Katrin und Werner Unterlercher – Eldorado

📽️ Video | Katrin und Werner Unterlercher – Eldorado

🎸 ➤ The spirit of Freddie Mercury in Lienz: „Die Stimme – das Gefühl – die Leidenschaft“. Unter diesem Motto findet um 20 Uhr im Stadtsaal Lienz eine 90-minütige Tribute-Show mit allen großen Hits von Freddie Mercury und Queen statt. Tickets (ab 41,50€) gibt es HIER.

🎻 ➤ Blushing Melons in Buch: Folkrock mit ausgefeilten Kompositionen und poetischen Texten gibt es am Samstag in Buch zu hören. Blushing Melons spielen um 20.30 Uhr im Kultur am Land – Eintritt sind freiwillige Spenden.

🖼️ ➤ Sonderausstellung Peter Anich in Oberperfuss: Rund um den 300. Geburtstag des berühmten Tiroler Vermessers und Kartographen Peter Anich gibt es aktuell einen wahren Veranstaltungsreigen. Am Samstag wird in Anichs Heimatgemeinde Oberperfuss eine Sonderbriefmarke präsentiert: Der Philatelistenklub Olympisches Dorf bittet dafür zur Sonderausstellung ins Peter-Anich-Haus. Den Ersttagsstempel gibt es ausschließlich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Umrahmt wird das Fest von Bläser:innen der Musikkapelle, Oberperfer Volksschulkindern und der Musikschule Kematen. Das Anich-Hueber-Museum und die Ausstellung sind am 25. Februar bis 17 Uhr und am 26. Februar von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

🎸 ➤ Vintage Gallery in Breitenwang: Fünf Außerferner Altrocker mit zusammengezählt mehr als 100 Jahren Bühnenerfahrung haben sich vor zwei Jahren zu der Formation Vintage Gallery zusammengefunden. Ab 20 Uhr bringen Walter Hold, Ernst Beirer, Bernd Hornof, Wolfgang Sojer und Manni Kappeller Hits von den Rolling Stones, Uriah Heep, T.Rex, Eric Clapton, Deep Purple, Steppenwolf, Stevie Wonder und vielen anderen auf die Bühne des VZ Breitenwang.

Walter Hold, Ernst Beirer, Bernd Hornof, Wolfgang Sojer und Manni Kappeller sind Vintage Gallery. © pressefoto-reutte.at

📅 SAMSTAG & SONNTAG (25. & 26. Februar)

🛍️ ➤ Kunst- und Designmarkt in Innsbruck: Bereits zum 16. Mal bietet der Kunst- und Designmarkt in Innsbruck Shoppingvergnügen abseits des Mainstreams – an diesem Wochenende in der Messe. Die Auswahl an modernen, ausgefallenen und teilweise handgemachten Produkten reicht von Kleidung, Taschen, Keramik, Holzprodukten, Möbeln, Lampen, Schmuck und Kosmetik bis hin zu Malerei und Fotografie. Jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 5€ (frei für Kinder und Jugendliche bis 13).

📅 SONNTAG (26. Februar)

🎙️ ➤ Cloud 9 live meets Moreland: Funk, Soul und R&B in luftiger Höhe: Wetterbedingt verschoben, findet das Konzert von Moreland an der Cloud 9 Bar auf der Nordkette nun diesen Sonntag statt. Das Konzert beginnt um 14 Uhr, es gelten die regulären Bahntarife bzw. das Freizeitticket.

📽️ Video | Moreland Teaser

📽️ Video | Moreland Teaser