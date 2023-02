Neuschnee und Minusgrade: Kaltfront bringt den Winter zurück nach Tirol

Der Frühling im Februar samt Rekord-Temperaturen nimmt ein Ende. Pünktlich zum Wochenende fallen die Temperaturen über Nacht um rund 10 Grad, die Schneefallgrenze sinkt unter 1000 Meter.

Innsbruck – Die Winterjacke kann doch noch nicht im Schrank verschwinden: Ein „kurzes spätwinterliches Intermezzo" vertreibt den verfrühten Frühling in Tirol, prognostiziert Werner Troger von den Meteo Experts. Grund dafür ist eine Kaltfront, die von der Nacht auf Samstag bis Dienstagvormittag den Ton angibt. Das Wochenende verspricht somit jede Menge Frost und ein paar Schneeflocken. „Die brutale Schneearmut dieses Winters wird allerdings höchstens leicht gelindert", stellt der Meteorologe klar.





🔗 Mehr zum Thema:

Sonntag und Montag Kältehöhepunkt, Schnee überschaubar

Der Freitag zeigt sich zunächst noch von seiner sehr milden Seite – mit bis zu 14 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken. Über Deutschland formiert sich jedoch eine kräftige Kaltfront, die am Abend auch uns erreicht, so der Wetterdienst Ubimet. Beginnend im Außerfern breiten sich Regen- und Schneeschauer in der Nacht auf ganz Tirol aus. Die Schneefallgrenze fällt laut Troger teils unter 1000 Meter.

Dort bleibt sie auch noch am Samstag, die Schauer klingen aber im Lauf des Vormittags ab. Deutlich spürbar ist die Abkühlung: „Die Frühtemperaturen unterscheiden sich kaum noch von den Tageshöchstwerten", meint der Experte. In Nordtirol liegen die Tageshöchstwerte um 6 Grad, in Osttirol gehen sich mehr Sonnenschein und bis zu 11 Grad aus.

Das Schneedefizit des heurigen Winters noch aufzuholen ist fast unmöglich. Meteorologe Werner Troger

Am Sonntag hält die „spätwinterliche Kälte" auch dort Einzug, in weiten Teilen des Landes herrschen Dauerfrost oder „zarte Plusgrade". Aus dem bewölkten Himmel fallen wieder einige Schneeflocken. Am aktivsten dürfte Frau Holle in den typischen Nordstaulagen wie etwa den Hohen Tauern oder den Kitzbüheler Alpen sein. „In Seefeld kommen vielleicht fünf bis zehn Zentimeter zusammen, auch das Inntal könnte angezuckert sein", so Troger. Große Mengen sind allerdings nirgends zu erwarten: „Das Schneedefizit des heurigen Winters noch aufzuholen ist fast unmöglich."

Leichter Aufwärtstrend ab Dienstagnachmittag

Die neue Woche beginnt ebenfalls kalt, am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Dienstag jedoch klettern die Temperaturen ab der zweiten Tageshälfte nach oben, zum Monatswechsel kündigen sich demnach wieder etwas mildere Werte an.

An die Rekorde der vergangenen Woche dürfte das Wetter so schnell aber nicht mehr anknüpfen, prognostiziert die Ubimet. Erst Richtung übernächstes Wochenende deuten sich wieder Temperaturen über 10 Grad an. „Die Chancen für einen neuerlichen Kälterückfall sind aber auch danach relativ hoch, sodass der Frühling erst einmal auf Tauchstation bleiben dürfte."