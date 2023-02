Bundesheer steckt jetzt 560 Millionen Euro in seine Panzer

Leopard und Ulan bekommen ein Upgrade. Entscheidungen für Trainingsjets und neue Transportflugzeuge stehen an.

Großmittel, Wien – Nachtkampffähigkeit dank neuer Optiken und ein Ersatz der Turmhydraulik durch einen elektrischen Antrieb sind die wichtigsten Punkte einer geplanten Modernisierung der 48 Leopard-II-Kampfpanzer des österreichischen Bundesheeres. Insgesamt lässt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 560 Millionen Euro in die Panzertruppe investieren.

190 Millionen Euro davon sind für die Kampfpanzer vorgesehen. Sogar 370 Millionen Euro kostet das Upgrade für 112 Ulan-Schützenpanzer. Der Auftrag für die Ulan bleibt in Österreich und geht an die General Dynamics European Land Systems Steyr GmbH mit Sitz in Wien.