Neo-Mama Paris Hilton spricht über Abtreibung: „Ich war nicht bereit dafür"

New York – US-Realitystar und Model Paris Hilton (42) hat nach eigenen Worten in ihren frühen Zwanzigern eine Abtreibung durchführen lassen. Im Interview mit der Zeitschrift Glamour schilderte die Millionenerbin, warum sie sich für den Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte: „Ich war ein Kind und noch nicht bereit dafür." Über die Abtreibung wollte Hilton nach eigenen Worten lange nicht sprechen, da der Entschluss in ihr viele Schamgefühle ausgelöst habe.