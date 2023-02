Polen übergab erste Leopard-2-Panzer an die Ukraine

Kiew – Polen hat laut staatlicher Nachrichtenagentur PAP die ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine übergeben. "Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird am Freitag in Kiew bekanntgeben, dass Polen bereits die ersten Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert hat", zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform PAP am Freitag.