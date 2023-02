Frau brachte mutmaßlichen Vatermörder nach 15 Jahren vor Gericht

Islamabad – Viele Jahre nach dem Mord an ihrem Vater hat eine Frau den mutmaßlichen Täter im Internet aufgespürt. Nun muss sich der Mann in Pakistan vor Gericht verantworten, wie Behörden am Freitag meldeten. 2008 wurde der damals 44-jährige Mohamed Ahmed Amjad in der südpakistanischen Stadt Karachi nach Angaben der Polizei nach einem Streit am Arbeitsplatz von einem Mitarbeiter erschossen. Anschließend sei der Mann nach Dubai geflüchtet, wo er jahrelang unentdeckt geblieben sei.

Die inzwischen erwachsene Frau gab den Hinweis an die Polizei in Pakistan weiter. Vor einigen Wochen wurde der Mann in Dubai schließlich verhaftet. In der Zwischenzeit hatte die Frau in den sozialen Medien an den bisher ungesühnten Mord an ihrem Vater aufmerksam gemacht.