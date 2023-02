Skifahrer nach Zusammenprall mit Snowboarder in Ehrwald bewusstlos

In Lermoos wurden ein 24-Jähriger und ein zwölfjähriger Bub bei einem Zusammenstoß auf einer Piste verletzt. Auch in Sölden endete der Skitag für einen jungen Wintersportler im Spital.

Gegen 11 Uhr fuhr eine vierköpfige Familie im Skigebiet Ehrwalder Alm talwärts. Die Deutschen machten am Pistenrand eine kurze Pause, als von oben ein 22-jähriger Snowboarder herankam. Der Niederländer verlor plötzlich die Kontrolle über sein Board. Er fuhr über die Ski der Tochter und prallte dann mit großer Wucht gegen den 58-jährigen Vater. Dieser überschlug sich und blieb bewusstlos auf der Piste liegen. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der verletzte Deutsche in das Klinikum nach Garmisch-Patenkirchen geflogen.

Etwa eine halbe Stunde musste die Pistenrettung im Skigebiet Grubigstein in Lermoos ausrücken. Bei der Abfahrt waren ein 24-jähriger und ein zwölfjähriger Skifahrer am Pistenrand zusammengestoßen. Der ältere Wintersportler überschlug sich und blieb verletzt liegen. Auch der Bub stürzte und verletzte sich dabei. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Klinikum Garmisch gebracht.

Im Skigebiet Gaislach in Sölden prallte am Freitag ein junger Skifahrer gegen einen Schneehaufen in der Pistenmitte, der zwei Hinweiszeichen absicherte. Der 16-Jährige stürzte und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Jugendliche wurde von der Pistenrettung versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams verbracht. (TT.com)