Haie sichern dritten Platz: Peeters bedankte sich für Beförderung

Fehervar – Die Innsbrucker Haie feierten am Freitag in der in der vorletzten Runde im Grunddurchgang eine Premiere in dieser Saison: Sie mussten zum erst dritten Mal in die Overtime, gewannen nach zwei 5:6-Niederlagen aber das erste Mal in einer Verlängerung, weil Topscorer Brady Shaw nach Mackin-Vorlage beim 5:4 (64.) seine ganze Klasse aufblitzen ließ.