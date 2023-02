Außen Feinschliff, innen Kultivierung: Toyota Corolla in neuem Gewand

Málaga – Zu den automobilen Langlebigkeitsphänomenen gehört der Corolla. Unbestreitbar. Ab 1966 entwickelte er sich zu Toyotas Markensäule, mit bislang rund fünfzig Millionen verkauften Fahrzeugen – über bisher zwölf Generationen hinweg, das Auris-Zwischenspiel einmal beiseite gelassen. Logisch, dass er sich in seinen bisher mehr als fünfzig Jahren grundlegend verändert hat. Vergleichsweise marginal ist dagegen die optische Veränderung nach der Überarbeitung der aktuellen Generation, die seit 2018 auf dem Markt ist.

Es ist in erster Linie ein Feinschliff: Am Exterieur an den Scheinwerfern sowie der Tagfahrlicht- und der Heckleuchtensignatur, im Interieur sind es aufgefrischte Design-Akzente. Denn schließlich stand die Technik im Vordergrund des Rundum-Updates, und das betrifft vor allem die der Antriebe, ebenso die der Infotainment- sowie Sicherheitselektronik.