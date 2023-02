Mini Cooper S: Fahrmaschine in feinem Vintage-Kleid

Der aktuelle Cooper S in der ursprünglichen dreitürigen Version ist ein gutes Beispiel dafür. Auf 1300 Kilogramm und 3,8 Meter wirken hier 178 PS und 280 Newtonmeter ein. Nackte Zahlen, die vielversprechend sind und doch nichts aussagen. Entscheidend ist bei der Ikone Cooper nämlich das Zusammenwirken aller Komponenten. So erweist sich schon das Aggregat als Prachtstück. Der kräftige Zweiliter-Turbo erfreut mit ansatzlosem Schub bis in den Begrenzer, ummalt von einer herzerwärmenden Klangkulisse, die sogar im sparsamen „Green“-Modus beim sanften Beschleunigen etwas Turbinenartiges hat. In 6,7 Sekunden ist der Mini bei Lust und Laune auf 100 km/h. Wie man da fährt, wird von Fahrwerk und Lenkung bestimmt. Und da gibt es am Fahrzeugmarkt keine Konkurrenz. Das Fahrwerk darf als Idealmaß an Wendigkeit und Souveränität gelten. So werden Kurven mittels der gefühlvollen und auf den Millimeter genauen Lenkung zum Lustobjekt. Im Sportprogramm darf auch noch ein Kitzel dazukommen. Einlenken, Ideallinie, klangvolles Herausbeschleunigen – herrlich!