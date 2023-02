Nissan Ariya: Eistänzer mit Allrad unter Strom

Andorra – Eis- und Schnee-Parcours sind heuer äußerst rare Mangelware. Winterfahr-Events wie das GP Ice Race in Zell am See/Kaprun, Salzburg, geplant gewesen von 27. bis 29. Jänner 2023, mussten abgesagt werden. Und auch im hohen Norden stöhnt man wegen ungewöhnlicher Wärme. Ein Ausweg ist es, in die Höhe zu gehen. Wofür sich Nissan exklusiv die permanente Höhen-Rennstrecke Circuito Grand Valira in Pas de la Casa, Andorra, ausgesucht hat, auf 2400 Metern gelegen und im Winter gewöhnlich verlässlich dick vereist.