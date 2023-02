Versuchter Mord: 19-Jähriger nach Messerattacke in Innsbruck außer Lebensgefahr

Innsbruck – Die gute Nachricht zuerst: Jener 19-Jährige, der Freitagnacht auf einem Tankstellengelände in der Amraser-See-Straße in Innsbruck niedergestochen worden war, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Er wird nach wie vor in der Klinik Innsbruck medizinisch betreut. Gegen den mutmaßlichen Messerstecher wird wegen versuchten Mordes ermittelt.