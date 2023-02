Auto krachte in Linienbus: Drei Todesopfer nach schwerem Unfall in Leogang

Zu einem Unfall mit einem Bus kam es Samstagfrüh in Leogang. Dabei starben zwei Autoinsassen und der Lenker. Der Busfahrer wurde schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften samt drei Notarzthubschraubern war im Einsatz.

Leogang/Hochfilzen – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Samstagfrüh auf der Hochkönig Straße (B 164) zwischen Leogang im Salzburger Pinzgau und Hochfilzen in Tirol am Pass Grießen ereignet. Ein voll besetzter Pkw ist auf der schneebedeckten Fahrbahn gegen einen leeren Linienbus geprallt.

Der Unfall ereignete sich bei tief winterlichen Verhältnissen gegen 8 Uhr Früh: Das Auto prallte demnach seitlich gegen den Linienbus, in dem nur der Fahrer saß und stieß diesen von der Fahrbahn. Zwei ungarische Pkw-Insassinnen im Alter von 29 und 36 Jahren wurden beim Zusammenprall im Auto eingeklemmt und erlitten tödliche Verletzungen, sie starben noch an der Unfallstelle. Auch der ungarische Lenker (25) erlag im Spital seinen Verletzungen. Der 51-jährige einheimische Busfahrer kam mit schweren Verletzungen davon und wurde ins Klinikum Zell am See gebracht.