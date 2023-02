Äpfel könnten knapp werden: Britische Bauern kritisieren Supermärkte

Bereits am Freitag hatten britische Gemüse- und Obstproduzenten vor Knappheit bei einigen Sorten gewarnt. Grund sind ungünstige Wetterlagen sowie die gestiegenen Transport- und Energiekosten.

London – Nach Gemüse könnten in Großbritannien nach Einschätzung von Landwirten auch Äpfel und Birnen knapp werden. Die Knappheit einiger Obst- und Gemüsesorten sei nur die "Spitze des Eisbergs", sagte der stellvertretende Präsident des Agrarverbandes NFU, Tom Bradshaw, am Samstag. "Einzelhändler tun alles, um die Kosten während dieser Krise der Lebenshaltungskosten gering zu halten." Aber Landwirte und Züchter könnten es sich nicht leisten, in die künftige Produktion zu investieren.