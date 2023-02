Auf der Reise nach Norden: Walross "Thor" nun in Island aufgetaucht

Ein Walross-Bulle, der rund um den Jahreswechsel in Großbritannien für Aufregung gesorgt hatte, dürfte es bis nach Island geschafft haben. Dort wurde das Tier am Freitag gesichtet.

Reykjavik – Ein Walross, das um den Jahreswechsel zu einer Attraktion an der englischen Küste geworden war, soll laut einem Medienbericht nun in Island aufgetaucht sein. Der "Thor" genannte Bulle sei am Freitag nahe dem Ort Breiðdalsvík im Osten Islands gesehen worden, berichtete die britische BBC am Samstag.





Laut BBC will die British Divers Marine Life Rescue, eine Organisation zur Rettung von Meeressäugern, anhand von Markierungen erkannt haben, dass es sich bei dem Tier um Thor handelt. "Nach Thors Besuch in Großbritannien haben wir uns gefragt, ob wir ihn je wiedersehen würden", sagte ein Sprecher der Organisation der BBC. "Wir freuen uns sehr, erfahren zu haben, dass er in Island ist."

Im isländischen Rundfunk wurde das Tier als "mürrisch" beschrieben. Den gefrorenen Hering, den ihm die Hafenwache zugeworfen habe, habe es unbeachtet gelassen. Der Sender RUV veröffentlichte ein Video, auf dem das etwa drei Meter lange Walross auf einem Steg entspannt.