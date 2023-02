Drei Männer griffen in Ötztal-Bahnhof Zeitungsverkäufer und Polizist an

Ötztal-Bahnhof – Für jede Menge Unruhe sorgten drei Männer im Alter von 20, 30 und 50 Jahren am Samstag bei einem Lebensmittelgeschäft in Ötztal-Bahnhof. Wie die Polizei berichtet, belästigten die Ungarn gegen 8.45 Uhr zwei Angestellte und griffen einen Zeitungsverkäufer an, weil er kein Foto mit ihnen machen wollte.