Sturm Graz unterlag daheim Klagenfurt, Austria feierte Heimsieg gegen Hartberg

Vizemeister Sturm Graz hat die erste Bundesliga-Niederlage seit August kassiert. Die Grazer mussten sich am Samstag daheim Austria Klagenfurt mit 1:2 geschlagen geben.

Sturm Graz - Austria Klagenfurt 1:2

Sturm Graz hat im Bestreben, das Rennen um den Fußball-Meistertitel möglichst lange offen zu halten, einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Grazer mussten sich Austria Klagenfurt am Samstag daheim mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Meister und Tabellenführer Salzburg könnte den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger mit einem Heimsieg am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) gegen Schlusslicht SV Ried auf neun Punkte ausbauen. Klagenfurt ist weiterhin Siebenter.





Die Hausherren gingen durch David Affengruber früh in Führung (11.), der Abwehrspieler egalisierte diese vor 12.025 Zuschauern aber nur zwei Minuten später mit einem Eigentor. Für die Entscheidung sorgte Klagenfurts Topscorer Markus Pink (54.). Sturm kassierte die erst zweite Liga-Niederlage der Saison, die erste seit August (0:1 gegen den LASK) bzw. nach 13 ungeschlagenen Spielen. Nach der Winterpause hatte man bis dahin nur Erfolge gefeiert: im Cup-Viertelfinale in Salzburg im Elferschießen, gegen Rapid (1:0) und in Hartberg (2:1).

Austria Wien - TSV Hartberg 3:0

Die Wiener Austria hat am Samstag einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Meisterrunde eingefahren. Die "Veilchen" feierten einen verdienten 3:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den Vorletzten TSV Hartberg. Haris Tabakovic avancierte dabei mit einem Doppelpack (31., 57.) zum Matchwinner, den dritten Treffer steuerte Manfred Fischer bei (62.).

In der Tabelle blieb der Vorsprung auf die siebtplatzierten Klagenfurter konstant bei zwei Punkten. Die Austria entschied auch das sechste Duell in Serie mit den Steirern für sich. Angreifer Tabakovic erzielte bereits seine Treffer drei und vier in der Rückrunde und machte seinen unglücklichen Auftritt vergangene Woche in Lustenau (0:1) schnell vergessen.

Hartberg blieb nach der zweiten Niederlage in Folge Vorletzter, bei einem Punktgewinn der Rieder in Salzburg am Sonntag würden die Steirer ans Tabellenende rutschen.

LASK-Sieg im Linzer Eröffnungsspiel dank Elfmetergeschenk