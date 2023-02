Auftakt nach Maß für den HC Kufstein

Steindorf – Die Eishockeycracks des HC Kufstein legten gestern Abend einen perfekten Play-off-Halbfinal-Start in Kärnten hin: Beim Duell gegen den ESC Steindorf triumphierten die Drachen in einem abwechslungsreichen Match mit 5:4 (1:2, 1:1, 3:1). Die Partie vor über 400 Zuschauern ging hin und her, ehe die Kufsteiner im Schlussdrittel für die Entscheidung sorgten. Die Tore für die Dragons erzielten Dominique Saringer (2), David Hrazdira (2) und Philipp Sappl.