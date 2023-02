Raffiniertes musikalisches Menü von „InnStrumenti“ bei Jubiläumskonzert in Innsbruck

Innsbruck – Im Herbst 1997 begann das Abenteuer, und zwar ein richtiges, wie Dirigent Gerhard Sammer zu erzählen weiß, und in der Saison 2022/23 feiert nun das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti sein 25-Jahr-Jubiläum, dessen erklärter Höhepunkt das Jubiläumskonzert am 4. März sein wird.

Weiter geht es von einer international erfolgreichen jungen Solistin am Podium, der Flötistin Daniela Koch, bis zur sakralen Musik in unserer Zeit mit Oliver Sailer, von der neuesten CD „Stürmische Zeit“ mit den Blockflötistinnen Magdalena Spielmann und Caroline Mayrhofer bis zur kindergerechten Interaktion von „ab Inn’s Konzert“ und von Klassik am Berg mit Anklängen an Woodstock und der Sängerin Heidi Erler bis zum neuesten Konzertformat „Ope[r]n Air“. Und das alles an einem Abend!