ÖRV-Männertrio bei Weltcupfinale stark – Teamstaffel siegte

Beim Weltcupfinale der Kunstbahnrodler in Winterberg durften Österreichs Athlet:innen am Sonntag noch einmal ordentlich jubeln.

Winterberg – Österreichs Rodler haben sich am Sonntag mit einem mannschaftlich enorm starken Ergebnis beim Finale in Winterberg aus der Weltcup-Saison verabschiedet. Weltmeister Jonas Müller, Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl mussten sich auf den Plätzen zwei bis vier im Männer-Bewerb nur dem zuletzt überragenden Deutschen Max Langenhan geschlagen geben. In der Teamstaffel triumphierte Müller gemeinsam mit Vortagessiegerin Madeleine Egle sowie den Doppelsitzern Juri Gatt/Riccardo Schöpf.