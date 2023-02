Innsbruck – Nach einem Auto-Einbruch wurde am Sonntag in Innsbruck ein 39-Jähriger festgenommen. Laut Polizei schlug der Pole gegen 12.30 Uhr in einer Tiefgarage die Seitenscheibe eines Wagens ein. Kurz darauf entdeckten der Besitzer des Autos und dessen Partnerin den Einbrecher im Auto sitzend und alarmierten die Polizei. (TT.com)