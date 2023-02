Ballone erobern wieder den Himmel über dem Achensee

Gestartet wird einmal täglich frühmorgens in Achenkirch. Passagiere müssen beim Auf- und Abrüsten der Ballone mitanpacken, die Ballonfahrt dauert etwa eine Stunde. Die Tickets liegen bei 350 Euro pro Person. Stimmungsvoll wird’s beim „Nightglow“, wenn am 28. Februar ab 20.30 Uhr die bunten Heißluftballone in der Dunkelheit am Nordufer des Achensees glühen. (TT)