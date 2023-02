Basteltreff Wilten hilft der Krebshilfe mit einer Rekordspende

Innsbruck – Der Handarbeits- und Basteltreff im Innsbrucker Stadtteil Wilten hat sich dem guten Zweck verschrieben. Seit 2008 stellen die ehrenamtlichen Mitglieder Artikel her, die im Geschäft (Franz-Fischer-Straße 1) oder auf Märkten und Messen verkauft werden. Den Erlös bekommt die Kinderkrebshilfe.

Auf diese Weise hat der Verein bisher unglaubliche 309.000 Euro gesammelt. Und am Donnerstag konnte Obfrau Erni Lehner mit ihren Helferinnen und Helfern die Summe rund machen. Dank der neuen Spende, diesmal über 41.000 Euro, erreichte der Gesamtbetrag die Marke von 350.000 Euro. Ursula Mattersberger, Obfrau der Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg, erhielt den symbolischen Scheck aus den Händen von Erni Lehner und Helmut Gatterer, der als Vater der Initiative gilt.

Der pensionierte Pfarrer, mittlerweile 85 Jahre alt, ist immer noch im Einsatz. Er entwickelte die Idee gemeinsam mit seiner Wirtschafterin Elfriede Greiter, die während ihrer früheren Tätigkeit an der Innsbrucker Klinik Kontakte zu Ursula Mattersberger knüpfte. So war der gute Zweck des Basteltreffs schnell festgelegt. Bis vor zwei Jahren war Elfriede Greiter noch selbst im Geschäft, heute lebt die 88-Jährige im Altenheim St. Josef.

„Wir haben an die 60 Mitglieder, und alle machen das, was sie am besten können“, sagt Lehner. „Sei es stricken, sticken oder nähen, unsere Produkte zu den Messen und Märkten liefern und vieles mehr. Sie verdienen Dank, ebenso wie die Kundschaft, die unsere Produkte kauft.“