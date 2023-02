Gewalt bei Auszählung der Präsidentschafts-Wahlen in Nigeria

15 Männer, die sich als Wahlhelfer ausgaben, griffen bei einer Auszählung der Stimmzettel in Lagos mit Messern und Stöcken Vertreter der Labour Partei an.

Abuja – Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria haben mehrere Männer ein Wahllokal in Lagos gestürmt. 15 Männer, die sich als Wahlhelfer ausgaben, griffen bei der Auszählung der Stimmzettel im Stadtteil Alimosho mit Messern und Stöcken Vertreter der Labour Partei an, wie ein von Reuters TV veröffentlichtes Video am Sonntag zeigt.