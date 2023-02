Puskas-Award: Traumtor von beinamputierten Oleksy sorgt für Emotionen

Paris - Mit seinem Traumtor per Fallrückzieher hat der beinamputierte Pole Marcin Oleksy für einen emotionalen Höhepunkt bei der FIFA-Gala The Best gesorgt. Der 35-Jährige wurde am Montagabend für den Treffer im Spiel der nationalen Amputierten-Liga seines Heimatlandes für Warta Posen mit dem Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres 2022 ausgezeichnet. Oleksy hatte sich bei der Aktion auf seinen Krücken in die Luft geschwungen und den Ball rückwärts zum Tor in die Maschen geschossen.