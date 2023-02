Familie wohnte in Kellergasse in Niederösterreich: Kinder wieder zurück bei Eltern

Ein 54-Jähriger lebte mit seiner Familie in einer Kellergasse in Niederösterreich – illegal. Er soll Behördenvertreter mit Pfefferspray attackiert haben. Nun ist die Familie wieder vereint.

Hadres – Im Fall eines Mannes, der mit seiner Familie illegal in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gelebt hatte, befinden sich die sechs Kinder wieder in der Obhut der Eltern. Der 54-Jährige, der zwei Behördenvertreter mit Pfefferspray attackiert haben soll, wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Verwaltungsstrafverfahren sind im Laufen.





"Die Familie ist wieder zusammen", bestätigte Rechtsanwältin Astrid Wagner auf Anfrage Medienberichte. Zuvor hatten sich die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren in Obhut der Bezirkshauptmannschaft befunden. Während die Mutter bei den Kleinen übernachten dürfte, hatte der 54-Jährige nur tagsüber Besuchsrecht. Mittels DNA-Tests wurde die Vaterschaft des Mannes bestätigt. Das Jugendgericht stimmte in Folge laut einem "NÖN"-Bericht dem Antrag der Eltern zur Obsorge zu, die Kinder konnte die Klinik verlassen. Nun lebt die Familie gemeinsam in einer Wohnung. Ihr Mandant habe nun Dokumente für die Kinder beantragt, sagte Wagner. Meldezettel oder Geburtsurkunden gab es bisher keine.

Verwaltungsstrafverfahren gegen den Mann seien im Laufen, sagte der Hollabrunner Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss am Dienstag zur APA. Als Grund gilt etwa, dass Weinkeller nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen.