Rückführungen nach Marokko: Wien und Rabat wollen zusammenarbeiten

Rabat, Marrakesch – Marokko war im Jänner Herkunftsland Nummer eins in der österreichischen Asylstatistik. Mehr als 1300 Menschen aus dem nordafrikanischen Land haben einen Antrag gestellt. Das waren fast 30 Prozent aller Asylanträge im Jänner. Chance auf Asyl haben Marokkaner in Österreich kaum. Marokko zählt aber auch zu jenen Staaten, mit denen die Europäische Union seit Jahren erfolglos über ein Rückübernahmeabkommen für abgelehnte Asylwerber verhandelt. Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versuchen es jetzt auf dem direkten Weg. Bei einem Besuch in Marokko vereinbarte Nehammer mit dem marokkanischen Premierminister Aziz Akhannouch eine Zusammenarbeit beim Kampf gegen Schlepper und bei Rückführungen. Details dazu soll eine Arbeitsgruppe liefern.