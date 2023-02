Fügenberg – Nach einem Rodelunfall musste am Dienstagmittag in Fügenberg der Rettungshubschrauber anrücken. Gegen 12.40 Uhr landete ein Niederländer mit der Rodel in einem Wassergraben. Der 18-Jährige war wohl wegen eines Fahrfehlers von der Bahn abgekommen. Der junge Mann verletzte sich schwer am rechten Oberschenkel. Der Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus Schwaz. (TT.com)