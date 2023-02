Niederländer prügelten auf Piste in Brixen im Thale

Brixen im Thale – Dienstagvormittag gerieten sich in der Talstation der Zinsbergbahn wegen Berührungen mit den Skiern zwei niederländische Staatsbürger (16, 69) in die Haare. Darauf gingen die Gruppen beider Beteiligter aufeinander los. Das Liftpersonal konnte die teils bereits Verletzten auseinanderhalten. Ein 69-Jähriger wurde schwer am Oberschenkel verletzt, ein 16-Jähriger leicht am Knie. Der 69-Jährige wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen. Der 16-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. (TT.com)