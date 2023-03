Zugunglück in Griechenland: Mindestens 29 Tote

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen mitteilte, sind bei dem frontalen Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug mindestens 85 weitere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Such- und Rettungsaktion dauert noch an