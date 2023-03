Dominik Wolf folgt Christian Marth: Wechsel an der Spitze der Krebshilfe Tirol

Innsbruck – Bei der Generalversammlung der Krebshilfe Tirol wurde unlängst Prof. Dominik Wolf zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt Prof. Christian Marth nach, der nach neun Jahren im Amt nicht mehr in führender Position tätig sein wollte. „Ich bin stolz darauf, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben. Wir haben die Krebshilfe Tirol zu einer wichtigen Institution gemacht, die sich um die Bedürfnisse von Krebspatienten und ihren Angehörigen kümmert und aktiv zur Verbesserung der Krebsversorgung in Tirol beiträgt“, zieht Marth eine positive Bilanz der vergangenen Jahre. Dabei habe sich die Krebshilfe Tirol stets an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert und versucht, ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten. Marth wird dem Verein weiterhin als Mitglied und Berater zur Verfügung stehen.