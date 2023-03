Brandstiftung in Kundl: Verdächtiger bestreitet jede Schuld

Kundl – Nach der Brandstiftung in Kundl führte die Einvernahme eines Verdächtigen am Montagnachmittag zu keinen neuen Erkenntnissen. Der 56-Jährige aus dem Bezirk Kufstein bestritt im Beisein seines Anwalts jeden Zusammenhang mit dem gelegten Feuer in einer Kundler Garage. Der Brand ist, wie berichtet, in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, dabei ging auch ein Pkw in Flammen auf.