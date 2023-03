Auto erfasste in Inzing E-Scooter: 67-Jährige verletzt

Inzing – Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagabend in Inzing. Ein 29-jähriger Mann fuhr gegen 22.30 Uhr mit dem Firmen-Pkw und zwei Insassen auf der Salzstraße (L11) von Inzing in Richtung Westen. Eine 67-Jährige war zur gleichen Zeit mit ihrem E-Scooter auf dem rechten Fahrbahnrand unterwegs. Das Auto erfasste plötzlich den E-Scooter, die Rollerfahrerin wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Sie blieb schwer verletzt am Rücken in der Wiese liegen.