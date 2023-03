Dancing Stars, Haie und die neue „Fünfer“-Tram: Das war „Tirol Live“

Bewegung ist alles – unter diesem Motto stand am Freitag „Tirol Live“. Ob am Tanzparkett im „Ballroom“ mit „Dancing Star“ Alexander Pointner und der Profitänzerin Manuela Stöckl. Oder auf der Eisfläche mit den Innsbrucker Haien und Co-Trainer Florian Pedevilla, die am Dienstag in die Viertelfinal-Play-offs starten. Und letztlich auf der Schiene, wo ab Samstag die Straßenbahn-Linie „5“ als Regionalbahn in die Verlängerung bis zum Bahnhof Rum geht.