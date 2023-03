Mehr Öffis für die Grenzregion Bayern-Tirol als Wunsch

Kufstein – Die Verkehrssituation in der Grenzregion Bayern-Tirol stand im Mittelpunkt eines Treffens der Präsidiumsmitglieder der Euregio Inntal und Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ). Die Euregio arbeitet zusammen mit „Kufstein mobil“ und den Grenzregionen an einer Verbesserung der grenzüberschreitenden Öffis in der Region. So bedarf es laut Euregio-Präsident Christoph Schneider einer Verbesserung des Angebots (Taktung und auch neue Linien) sowie Verbesserung beim Ticketing.