Die Finanzlage freut den Bürgermeister von Silz

Silz – Die momentane Budgetsituation in Silz wird von BM Helmut Dablander als „erfreulich“ bewertet: „Ein Drittel stammt aus dem Dorf, ein Drittel aus Kühtai und ein Drittel aus der Tiwag-Baustelle.“ Macht zusammen 10 Millionen. Dem Ausbau der Wasserkraft in Kühtai hat Silz zusätzliche Kommunalsteuereinnahmen zu verdanken, da im Vollbetrieb rund 450 Arbeitnehmer gemeldet waren.

Natürlich veranlasst die gute Finanzkraft zu neuen Projekten. „Wir wollen rund 4,5 Millionen Euro an Investitionen tätigen“, bestätigt Dablander. Zu denken geben ihm allerdings auch die explosionsartig gestiegenen Energiekosten. Man werde eine Einschränkung der Eiszeiten am Eislaufplatz diskutieren müssen, so der Ortschef.