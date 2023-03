Kufsteiner Bergretter waren im Vorjahr mehr gefordert

Kufstein – Mit 105 Einsätzen wurde im Vorjahr abermals eine neue Höchstzahl an Einsätzen im Gebiet der Bergrettung Kufstein und Umgebung erreicht. „Die Pandemie hatte die Zahlen etwas zurückgehen lassen, inzwischen ist der Trend zum Outdoorsport umso stärker spürbar“, berichtete Ortsstellenleiter Gerald Radlherr, der mit seinem engagierten Team von 40 aktiven EinsatzbergretterInnen Menschen zu Hilfe eilt. „Die nüchternen Einsatzzahlen geben natürlich nicht die Schicksale von verunglückten oder in Not geratenen Personen und ihrer Angehörigen wieder“, sagte Radlherr. Das gilt insbesondere für die sechs Menschen, die im Gebiet der Ortsstelle zu Tode kamen. In 78 Fällen konnten Patienten und Patientinnen versorgt und zu einer weiteren Behandlung transportiert werden. Etwas zurückgegangen ist mit 24 Einsätzen der Anteil an unverletzten Personen, die aus Gründen der Erschöpfung, Verirrung und/oder Selbstüberschätzung einen Notruf absetzten, wie der Einsatzleiter weiter ausführte.