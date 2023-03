Selbstbefriedigung am offenen Fenster: Exhibitionist in Biberwier ertappt

Weitere Betroffene, die zwischen 20. und 24. Februar bzw. am Montag oder Dienstag Ähnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Biberwier – Ein Exhibitionist wurde Dienstagfrüh in Biberwier auf frischer Tat ertappt – in seiner eigenen Wohnung. Der Mann soll bereits Tage zuvor immer wieder geschlechtliche Handlungen vorgenommen haben. Am geöffneten Fenster, nicht zu übersehen. Eine Frau erstattete nun Anzeige.