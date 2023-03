Mehr als ein Meter Schnee: Mallorca bittet nun Militär um Hilfe

Wintertief "Juliette" ist über die spanische Insel Mallorca hinweggefegt: Der Sturm brachte heftigen Schneefall und Starkregen. Auf dem Festland wurden teils eisige Temperaturen gemessen.

Palma de Mallorca ‒ Mallorca hat zur Bewältigung der Folgen des Wintersturms "Juliette" die Hilfe der Militärischen Nothilfe-Einheit UME angefordert. Zwar zog das Sturmtief am Mittwoch nach Osten Richtung Italien ab, aber Einsatzkräfte konnten teilweise erst nach Stunden zu Menschen vordringen, die in höher gelegenen Regionen eingeschneit waren. Schon am Montag hatte es zu schneien begonnen und die weiße Pracht türmte sich in Höhenlagen über 800 Meter stellenweise auf bis zu 1,4 Meter hoch.





Dazu kamen stürmische Winde und hoher Wellengang an den Küsten. Was anfangs noch Begeisterung auslöste und Hunderte Schaulustige in die Berge trieb, entwickelte sich mehr und mehr zu einem Albtraum.

📽️ Video | Wintersturm in Teilen Spaniens

Im Kloster Lluc waren knapp 100 Ausflügler ohne Handyempfang und Strom eingeschneit. Immerhin verfügt der Wallfahrtsort über ausreichend Schlafplätze und Essen. Am Dienstagabend erreichte die Bergrettung das Kloster im Norden der Insel. Die meisten Eingeschneiten verbrachten dort noch die Nacht, wie regionale Zeitungen berichteten.

Kältewelle auch auf Spaniens Festland