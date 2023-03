Skifahrer verloren nach Kollision in Steinach am Brenner das Bewusstsein

Steinach am Brenner – Ein schwerer Skiunfall hat sich am Mittwochvormittag in der Skiarena Bergeralm in Steinach am Brenner ereignet. Gegen 11.30 Uhr prallten auf der Piste Nr. 5 ein 72-jähriger und ein 71-jähriger Skifahrer zusammen. Beide Männer verloren dabei das Bewusstsein.