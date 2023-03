Elfte Medaille in Georgien: ÖSV-Duo Zerkhold/Dusek eroberte Cross-Silber

Bakuriani - Pia Zerkhold und Jakob Dusek haben am Donnerstag bei der Snowboard-WM in Bakuriani die Silbermedaille im Cross-Mixed-Bewerb geholt. Das Duo musste sich im großen Finale nur Charlotte Bankes/Huw Nightingale aus Großbritannien geschlagen geben. Bronze ging an Chloe Trespeuch/Merlin Surget aus Frankreich. Für Österreich war es die elfte Medaille bei dieser gemeinsamen WM für Snowboard und Ski-Freestyle in Georgien.