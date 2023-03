ÖSV-Duo Zerkhold/Dusek holte bei der WM-Cross-Silber

Bakuriani - Pia Zerkhold und Jakob Dusek haben am Donnerstag bei der Snowboard-WM in Bakuriani die Silbermedaille im Cross-Bewerb geholt. Das Duo musste sich im großen Finale nur Großbritannien geschlagen geben. Bronze ging an Frankreich. Für Österreich war es die elfte Medaille bei dieser gemeinsamen WM für Snowboard und Ski-Freestyle in Georgien.