Palast schlägt zurück: König Charles vertreibt Harry aus Windsor

London – Wenige Monate vor der Krönung von König Charles III. eskaliert der Streit um seinen Sohn Prinz Harry. „Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihren Wohnsitz in Frogmore Cottage niederzulegen“, sagte eine Sprecherin von Harry und Meghan. Die diplomatisch kaum verhüllte Mitteilung vom späten Mittwochabend bestätigt den knallharten Rauswurf aus Schloss Windsor. Britische Medien berichteten, die Anordnung sei bereits kurz nach der Veröffentlichung von Harrys Biografie „Reserve“ am 10. Januar erfolgt. Das Paar sei „fassungslos“, war zu lesen.

Doch die konservative britische Presse, die seit Monaten einen harten Anti-Harry-Kurs fährt, ist entzückt. „Harrys bösartige Angriffe auf Camilla konnte König Charles nicht verzeihen – er musste zurückschlagen“, kommentierte der langjährige Royals-Fotograf Arthur Edwards in der Boulevardzeitung Sun. In seinem Buch legt Harry (38) unzählige Details aus dem Privatleben der Royals offen und erhebt besonders gegen seinen älteren Bruder William (40) und seine Stiefmutter Queen Camilla (75) schwere Vorwürfe. Der zweiten Ehefrau seines Vaters lastete er an, private Informationen über ihn und andere Familienmitglieder unter der Hand an die Presse gegeben zu haben, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.