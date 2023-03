Vier Autos in Auffahrunfall auf A12 bei Tulfes verwickelt: 22-Jährige verletzt

Tulfes – Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist am Donnerstag im Abendverkehr eine 22-jährige Pkw-Lenkerin verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 17.15 Uhr im Gebiet von Tulfes in Fahrtrichtung Westen. Zu dieser Zeit war das Verkehrsaufkommen so hoch, dass mehrere Autofahrer stark abbremsen und stehen bleiben mussten.