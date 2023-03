Schwaz vor schweren Aufgabe in Hard: „Wir sind krasser Außenseiter“

Kraft soll dabei auch der Blick in den Rückspiel geben: Schließlich war man im Vorjahr erst im Finale an Bregenz gescheitert. „Wieder im Final Four zu spielen, wäre schon ein Highlight für uns“, betont Hagleitner. Positive Schlagzeilen würden den Adlern definitiv gut zu Gesicht stehen. Fehlen wird wohl erneut Spielmacher Sebastien Spendier. Nicht nur deswegen wartet morgen eine zumindest kleine „Mission Impossible“. Die Frage ist: Kann ein Schwazer in die Rolle von Tom Cruise schlüpfen?