Eintauchen in die Kraft des Waldes: 5 Fragen an den Psychologen Martin Kiem

5️⃣ An wen richtet sich die Ausbildung? Zielgruppe sind einerseits Beschäftigte im Tourismus, in Gesundheitsberufen oder der Pädagogik, die die Erfahrungen in ihr Berufsfeld als Ergänzung integrieren, andererseits jene, die für sich persönlich tiefer in den Wald eintauchen möchten.