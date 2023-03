Kundgebungen in Innsbruck für eine menschenwürdige Asylpolitik

Innsbruck – Nicht in Abhängigkeit leben müssen, sondern für sich selbst sorgen können. So lautet die zentrale Forderung bei drei Veranstaltungen, die gestern die Initiative „WE4Moria“ in Innsbruck abgehalten hat. Bei den Demonstrationen für eine menschenwürdige Asylpolitik vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und bei der Annasäule pochten die Aktivistinnen und Aktivisten auf schnellere Asylverfahren, beschleunigte Familienzusammenführungen und das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen. Auch den sofortigen Zugang zu Arbeit und Bildung sowie Deutschkurse schon während des Asylverfahrens und die Integration in die Gesellschaft waren Forderungspunkte.