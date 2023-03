Renault Austral: Frischer Wind wie lange nicht mehr

Optisch auffällig, innen geräumig, technisch innovativ: Das Kompakt-SUV Austral bricht mit vielem, was Renaults Vorgängermodell Kadjar aufgebaut hat.

Aldrans – Dem Kadjar größere Verfehlungen anzudichten würde dem kompakten Sport Utility Vehicle Unrecht antun. Das Fahrzeug verkaufte sich weltweit gut 670.000 Mal zwischen 2015 und 2022. Dennoch wollte das Renault-Management-Team den Namen nicht belassen – das Segment gleichwohl auch in Zukunft bedienen: allerdings mit einer völlig neuen technischen Grundlage und einer frischen Formensprache.

Die Materialqualität und die Verarbeitung verdienen Würdigung, die leichtgängige Lenkung, das hohe Ausstattungsniveau und die komfortable Fahrwerksabstimmung ebenso, erst recht das Raumangebot (in Reihe zwei und im Ladeabteil). Nicht so viel Lob verdient die Abstimmung zwischen dem 1,3-Liter-Vierzylinder-Turbobenzinmotor und dem Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe. Dieses agiert beim Anfahren nicht so schnell wie erhofft. Immerhin: Kraft – 158 PS und 270 Nm – ist überreichlich vorhanden, die Laufkultur ist eine rühmliche. Das hohe Ausstattungsniveau des Testwagens – Techno Esprit Alpine – erklärt den Testwagenpreis von 39.300 Euro.