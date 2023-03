Hochbetrieb auf Tirols Skipisten führte zu mehreren Unfällen

Vom Oberland bis ins Unterland und Osttirol kam es am Samstag zu etlichen Skiunfällen mit teils schweren Verletzungen.

Innsbruck – Mehrere teils schwer Verletzte forderten am Samstag Unfälle auf Tirols Pisten. In Sölden, Steinach am Brenner, Brixen im Thale und Sillian verunglückten Wintersportler.